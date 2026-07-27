«Враг бил без разбора»: Врио губернатора Белгородчины рассказал о 13 пострадавших после налёта

В ночь на 27 июля Белгород подвергся массированному нападению украинских сил. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, противник действовал без разбора, направляя БПЛА на центральные районы областного центра.

«Враг бил без разбора. Посреди ночи повреждены жилые дома в самом центре города», — заявил он.

В результате агрессивных действий зафиксированы серьёзные повреждения инфраструктуры. Пострадали жилые постройки, в которых вспыхнули пожары, а также частный сектор. Огонь охватил свыше 15 припаркованных легковых машин, однако экстренные службы оперативно ликвидировали возгорания.

Глава региона охарактеризовал случившееся как «массированную террористическую атаку». Всего по области за сутки зафиксировано 93 нападения, включающие артиллерийские обстрелы и сбросы взрывных устройств.

Инцидент привел к ранениям 13 мирных жителей. Среди пострадавших двое детей: 11-летний мальчик сейчас в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все возможное для спасения пациентов, при необходимости их переведут в федеральные клиники.

Всего силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 141 вражеский аппарат. На данный момент специалисты оценивают ущерб, нанесенный городскому имуществу, а медики продолжают борьбу за здоровье раненых.

Напомним, Белгород вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным оперативного штаба, пострадали 12 человек, среди которых двое детей.