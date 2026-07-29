Монах погиб, священник ранен: В ЛНР дрон атаковал авто с представителями РПЦ

В Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник производства США «Хорнет» нанёс удар по автомобилю «Нива», в котором находились двое священнослужителей Русской православной церкви. Один из них погиб на месте, второй получил тяжёлое ранение. Трагедия случилась накануне, 28 июля.

Как сообщает РПЦ, в результате атаки погиб монах Рафаил (Анисимов) — доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии. Ему было 68 лет.

Также ранен иеромонах Иларион (Качур) — настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады и помощник командира по работе с верующими военнослужащими. У него осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение.