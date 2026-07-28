При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб человек

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области 28 июля. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение. О случившемся сообщил региональный оперативный штаб.

Другие обстоятельства атаки и сведения о состоянии пострадавшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.