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Регион
28 июля, 11:09

При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области 28 июля. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение. О случившемся сообщил региональный оперативный штаб.

Другие обстоятельства атаки и сведения о состоянии пострадавшего пока не приводятся.

Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину
Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.

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Оксана Попова
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