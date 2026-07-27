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Регион
27 июля, 17:58

Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту, что привело к гибели мужчины. Ещё один пострадавший в городе был госпитализирован с тяжёлыми осколочными ранениями. Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона травмирован местный житель — у него диагностирована черепно-мозговая травма.

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Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.

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Наталья Демьянова
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