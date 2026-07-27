За день системы ПВО сбили над регионами России 182 украинских БПЛА

За период с 08:00 до 20:00 мск 27 июля 2026 года средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 182 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минбороны России.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и Удмуртией, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Информация о возможных последствиях атак не приводится.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.