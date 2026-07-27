Беглов заявил об устранении последствий ударов украинских БПЛА в Петербурге
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о полной ликвидации последствий удара беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Атака произошла в пятницу утром, открытое горение было потушено вечером того же дня.
«На минувшей неделе украинские нацисты нанесли удар по гражданским объектам города. Силы МЧС и силового блока ликвидировали последствия», — заявил Беглов в эфире «Радио России Санкт-Петербург».
Утром 24 июля Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись атаке БПЛА. По словам Александра Беглова, около 05:47 дрон ударил по гражданскому объекту на Московском шоссе. Позже стало известно о попадании беспилотника в склад птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино: здание частично обрушилось, обошлось без пострадавших. Кроме того, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил, что в результате атаки на склад в регионе получили ранения три человека.
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