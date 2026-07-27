Беглов заявил об устранении последствий ударов украинских БПЛА в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о полной ликвидации последствий удара беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шосс е. Атака произошла в пятницу утром, открытое горение было потушено вечером того же дня.

Утром 24 июля Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись атаке БПЛА. По словам Александра Беглова, около 05:47 дрон ударил по гражданскому объекту на Московском шоссе. Позже стало известно о попадании беспилотника в склад птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино: здание частично обрушилось, обошлось без пострадавших. Кроме того, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил, что в результате атаки на склад в регионе получили ранения три человека.