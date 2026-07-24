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24 июля, 12:34

Жильцов многоэтажного дома в Петербурге эвакуировали в местную школу

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Ночью в Петербурге эвакуировали жителей дома на улице Олеко Дундича. По данным 78.ru, свои квартиры покинули люди из 8, 9 и 10-й парадных. С 4:30 утра их разместили в местной школе.

Официальная причина эвакуации пока не называлась.

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А ранее Life.ru писал, что в Симферополе эвакуировали сортировочный центр. Это было сделано по соображениям безопасности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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