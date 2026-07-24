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23 июля, 23:24

В Симферополе эвакуировали сортировочный центр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Симферопольский сортировочный центр эвакуирован по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — уточняется в сообщении.

В результате удара ВСУ по Донецку пострадал мирный житель
В результате удара ВСУ по Донецку пострадал мирный житель

Ранее две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. В посёлке Октябрьский прилетевший боеприпас ранил женщину в ногу. Пострадавшую доставили в районную больницу. Также повреждён автобус. В Шебекине при отражении атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Мужчину в Шебекинскую ЦРБ довезли бойцы самообороны. Ещё одной женщине медпомощь потребовалась после удара дрона по коммерческому объекту в Белгороде.

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Алена Пенчугина
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