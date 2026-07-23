Две женщины и боец «Орлана» ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
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Две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.
В посёлке Октябрьский Белгородского округа прилетевший боеприпас ранил женщину в ногу. Пострадавшую доставили в районную больницу. После оказания помощи её перевели в городскую больницу № 2 Белгорода. Также повреждён автобус.
В Шебекине при отражении атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Мужчину в Шебекинскую ЦРБ довезли бойцы самообороны. Медики оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Ещё одной женщине медпомощь потребовалась после удара дрона по коммерческому объекту в Белгороде. У неё диагностировали слепые осколочные ранения лица и ноги.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон пробил кровлю и выбил окна в частном доме.
В Грайвороне такой же аппарат поджёг крышу жилого строения, возгорание ликвидировали. В селе Гора-Подол того же округа взрывом перебило линию электропередачи.
В посёлке Ракитное удар коптера пришёлся по предприятию. Повреждены остекление помещения и девять единиц техники.
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