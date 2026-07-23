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23 июля, 09:51

Трагическая потеря для Белгорода: При атаке дрона ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

В Белгороде от удара ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

Обложка © kprf.ru

Обложка © kprf.ru

Секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Александр Логвинов погиб в результате атаки на гражданскую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщили представители регионального отделения партии.

«Светлая память об Александре Алексеевиче Логвинове навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось работать, бороться и общаться с ним. Белгородские коммунисты выражают самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Алексеевича», — говорится в сообщении.

Представители КПРФ сообщили, что прощание с Александром Логвиновым состоится 23 июля в 11:00. Церемония пройдёт в Белгороде по адресу: улица Сумская, дом 14, во дворе здания.

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Ранее в Белгородской области произошла атака беспилотника на гражданский автомобиль. Инцидент случился в селе Первое Цепляево Шебекинского округа. В результате происшествия один человек погиб на месте, ещё один получил тяжёлые ранения и был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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