Трагическая потеря для Белгорода: При атаке дрона ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

Секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Александр Логвинов погиб в результате атаки на гражданскую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщили представители регионального отделения партии.

«Светлая память об Александре Алексеевиче Логвинове навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось работать, бороться и общаться с ним. Белгородские коммунисты выражают самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Алексеевича», — говорится в сообщении.

Представители КПРФ сообщили, что прощание с Александром Логвиновым состоится 23 июля в 11:00. Церемония пройдёт в Белгороде по адресу: улица Сумская, дом 14, во дворе здания.

Ранее в Белгородской области произошла атака беспилотника на гражданский автомобиль. Инцидент случился в селе Первое Цепляево Шебекинского округа. В результате происшествия один человек погиб на месте, ещё один получил тяжёлые ранения и был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.