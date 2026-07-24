Машины разворачивают: движение по Московскому шоссе у Шушар остановлено

В Санкт-Петербурге полностью перекрыли движение по Московскому шоссе в районе Шушар. Автомобилистов разворачивают перед закрытым участком дороги.

Из-за ограничений временно изменили маршруты автобусов № 179, 192, 196, 197 и 388. Общественный транспорт направили в объезд по Дунайскому проспекту и Софийской улице.

Жителям микрорайона Славянка рекомендовали по возможности пользоваться электричками. Поезда в сторону Петербурга ходят примерно каждые десять минут.

Перекрытие ввели в районе склада маркетплейса, где утром произошёл крупный пожар. Местные СМИ сообщают, что силовики ограничили доступ к месту возгорания, а огонь тушат в том числе с воздуха.

Основательница компании Татьяна Ким подтвердила атаку на логистический комплекс компании в Шушарах. По её словам, сотрудников эвакуировали, часть площадей и товаров удалось сохранить.

Когда движение по Московскому шоссе восстановят, пока не сообщается.