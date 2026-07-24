Машины разворачивают: движение по Московскому шоссе у Шушар остановлено
Московское шоссе у Шушар полностью перекрыли
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Санкт-Петербурге полностью перекрыли движение по Московскому шоссе в районе Шушар. Автомобилистов разворачивают перед закрытым участком дороги.
Из-за ограничений временно изменили маршруты автобусов № 179, 192, 196, 197 и 388. Общественный транспорт направили в объезд по Дунайскому проспекту и Софийской улице.
Жителям микрорайона Славянка рекомендовали по возможности пользоваться электричками. Поезда в сторону Петербурга ходят примерно каждые десять минут.
Перекрытие ввели в районе склада маркетплейса, где утром произошёл крупный пожар. Местные СМИ сообщают, что силовики ограничили доступ к месту возгорания, а огонь тушат в том числе с воздуха.
Основательница компании Татьяна Ким подтвердила атаку на логистический комплекс компании в Шушарах. По её словам, сотрудников эвакуировали, часть площадей и товаров удалось сохранить.
Когда движение по Московскому шоссе восстановят, пока не сообщается.
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