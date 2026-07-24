Беглов заявил об ударе БПЛА по гражданским объектам в Санкт-Петербурге

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразили гражданскую инфраструктуру Санкт-Петербурга на Московском шоссе. Оперативный штаб координирует деятельность экстренных служб, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Удар пришёлся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идёт ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — говорится в сообщении.

Расчёты противовоздушной обороны сбили уже 50 украинских беспилотников в Ленинградской области. В регионе продолжается отражение атаки ВСУ системами ПВО. Информации о пострадавших и возможных повреждениях объектов пока нет.