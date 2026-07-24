В Чувашии, Татарстане и ещё трёх регионах России объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности действует в Чувашской Республике, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях, а также в Татарстане. Власти регионов призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Глава Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что при ракетной опасности следует действовать так же, как при угрозе атаки БПЛА. По его словам, изменение названия режима связано прежде всего с протоколами работы силовых ведомств, которые уже выполняют необходимые задачи.

О введении режима также сообщили в мессенджере «Макс» губернаторы Ульяновской области Алексей Русских, Пензенской области Олег Мельниченко и Самарской области Вячеслав Федорищев. В Татарстане информацию о ракетной опасности распространило региональное управление МЧС.

Ранее власти шести регионов России объявляли режим ракетной опасности. Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. Спустя некоторое время власти всех четырёх регионов сообщили об отмене режима ракетной опасности. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.