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Регион
24 июля, 01:53

В шести российских регионах ночью объявляли ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. Сообщения появились в официальных каналах региональных властей и РСЧС.

Одним из первых о введении режима оповещения сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В 01:06 мск он заявил об угрозе на территории региона. Аналогичные уведомления появились у глав Тульской и Калужской областей. В Курской области информацию распространил региональный оперативный штаб.

Спустя некоторое время власти всех четырёх регионов сообщили об отмене режима ракетной опасности. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.

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Тимур Хингеев
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