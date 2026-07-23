Силы ПВО отразили налёт 172 украинских дронов на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 172 украинских беспилотника. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

Массированный перехват дежурные расчёты вели в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны самолётного типа сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Отражение атаки также шло в небе над Московским регионом, Крымом, Башкортостаном и Краснодарским краем. Помимо суши, воздушные цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 22 на 23 июля российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, перехватив и уничтожив 223 дрона самолётного типа. География удара охватила 15 субъектов, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую области. Кроме того, вражеские аппараты были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и акваторией Азовского моря. Благодаря оперативной работе систем ПВО значительный ущерб гражданской и военной инфраструктуре удалось предотвратить.