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Регион
23 июля, 17:57

Силы ПВО отразили налёт 172 украинских дронов на регионы России

Минобороны: За день 23 июля над регионами России сбили 172 беспилотника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 172 украинских беспилотника. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

Массированный перехват дежурные расчёты вели в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны самолётного типа сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Отражение атаки также шло в небе над Московским регионом, Крымом, Башкортостаном и Краснодарским краем. Помимо суши, воздушные цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей.

23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву
23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву

Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 22 на 23 июля российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, перехватив и уничтожив 223 дрона самолётного типа. География удара охватила 15 субъектов, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую области. Кроме того, вражеские аппараты были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и акваторией Азовского моря. Благодаря оперативной работе систем ПВО значительный ущерб гражданской и военной инфраструктуре удалось предотвратить.

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Юлия Сафиулина
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