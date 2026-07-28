Доброволец «БАРС-Курска» Ермаков погиб в Судже, защищая людей от налёта БПЛА
Александр Ермаков. Обложка © Telegram / Хинштейн
Доброволец отряда «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб 28 июля при отражении воздушной атаки. Он защищал гражданских лиц от беспилотников ВСУ в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, за проявленное мужество бойца представят к государственным наградам посмертно.
Александр родом из Казачьей Локни. В добровольческое формирование он вступил прошлой осенью вслед за старшим братом. Службу проходил водителем разведвзвода и входил в мобильную огневую группу по борьбе с дронами. Ему было всего 33 года.
В момент трагедии подразделение выполняло задачу по охране мирного населения. Ермаков находился на боевом дежурстве, когда противник начал атаку с воздуха. От полученных ранений защитник скончался до прибытия медиков.
Коллеги вспоминают его как надежного товарища и профессионала. За год службы он успел зарекомендовать себя смелым воином, готовым прикрывать сослуживцев. Смерть защитника стала тяжелым ударом для всей бригады.
«Искренне соболезную родным и боевым товарищам погибшего героя. Его смерть — огромная трагедия для всех нас. За проявленные мужество и героизм Александр будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам», — написал Хинштейн.
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