Экс-замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб на СВО

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушёл добровольцем на СВО. Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал Ямашев.

Золотухин родился 19 октября 1977 года, погиб 13 июня 2026 года. С 1995 по 2008 год он служил в Вооружённых силах России, после чего работал на гражданских должностях: с 2018 по 2023 год — первым заместителем главы Пыть-Яха, с января 2023-го — директором департамента региональной безопасности и заместителем губернатора Югры.

В 2022 году он руководил рабочей группой по восстановлению инфраструктуры Макеевки в ДНР. В октябре 2024 года Золотухин покинул пост и отправился добровольцем в зону СВО. Прощание с погибшим пройдёт в регионе, дата пока не уточняется.

Ранее администрация Аксайского района сообщила о гибели депутата Ангелины Подкопаевой при выполнении воинского долга в зоне СВО — она погибла в ДНР от атаки беспилотника. С 2017 года она руководила ДК, занималась культурой и соцпроектами, совмещала работу депутата и секретаря «Единой России». С начала конфликта организовывала сбор и лично доставляла гуманитарную помощь, а в январе подписала контракт с Минобороны.