Герой СВО и его друг погибли в огненном ДТП в Новой Москве

Вечером 27 июля на Калужском шоссе произошла трагедия. BMW, в котором ехали двое мужчин, столкнулся с фурой и загорелся. Оба человека в легковушке погибли, водитель грузовика смог выбраться, передаёт сайт MK.ru.

За рулём был 22-летний ветеран СВО — он направлялся в воинскую часть в Чеховском округе и вёз 26-летнего друга, который поступил в военное училище и решил провести лето в Подмосковье. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, уходя от столкновения с мотоциклом «Ямаха». Мотоциклист не пострадал.

Автомобиль 2001 года выпуска ветеран купил у сослуживца в феврале. Его водительский стаж составлял около двух лет — столько же он провёл на СВО.

Ранее стало известно, что движение на Калужском шоссе в Москве полностью восстановили после ликвидации последствий ДТП. В районе Вороново столкнулись легковой автомобиль и фура, после чего начался пожар. Из-за аварии пробка растянулась примерно на 1,5 километра.