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28 июля, 10:13

Влетевшая в столб маршрутка покалечила десятерых пассажиров в Видном

Обложка © VK / Подслушано | Видное (18+)

Обложка © VK / Подслушано | Видное (18+)

Десять человек пострадали в аварии с маршруткой в подмосковном Видном. Двух пассажиров пришлось госпитализировать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.

ДТП произошло во вторник ночью. По предварительным данным, микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб. Одного из доставленных в больницу врачи оценивают как тяжёлого. Второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте либо амбулаторно. Угрозы их жизни нет. Медики продолжают наблюдать за госпитализированными. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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В июне похожая авария произошла на Луцинском шоссе в Подмосковье. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой: один человек погиб, ещё 14 пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

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Полина Никифорова
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