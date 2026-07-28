Влетевшая в столб маршрутка покалечила десятерых пассажиров в Видном

Десять человек пострадали в аварии с маршруткой в подмосковном Видном. Двух пассажиров пришлось госпитализировать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.

ДТП произошло во вторник ночью. По предварительным данным, микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб. Одного из доставленных в больницу врачи оценивают как тяжёлого. Второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте либо амбулаторно. Угрозы их жизни нет. Медики продолжают наблюдать за госпитализированными. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В июне похожая авария произошла на Луцинском шоссе в Подмосковье. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой: один человек погиб, ещё 14 пассажиров получили травмы и были госпитализированы.