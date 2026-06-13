Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Подмосковье достигло 14

Число пострадавших в смертельном ДТП с грузовиком и маршрутком на Луцинском шоссе в Подмосковье увеличилось до 14. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — уточнили в прокуратуре.

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств смертельной аварии и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Согласно предварительной версии, КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой на Луцинском шоссе. Один человек погиб на месте.