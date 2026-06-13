Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Подмосковье достигло 14
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Число пострадавших в смертельном ДТП с грузовиком и маршрутком на Луцинском шоссе в Подмосковье увеличилось до 14. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — уточнили в прокуратуре.
Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств смертельной аварии и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Согласно предварительной версии, КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой на Луцинском шоссе. Один человек погиб на месте.
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