Ногу собрали в пакет: В России произошло первое ДТП с электросамокатом на скоростной трассе

В России произошло первое ДТП с электросамокатом на трассе, где скоростной лимит составляет 100 км/ч. Как пишет Regnum, Авария случилась около часа ночи на втором километре МКАД.

Водитель двухколёсного транспорта двигался хаотично: он перестраивался из крайней правой полосы на обочину и обратно.

В один из таких моментов проезжавшая мимо фура задела электросамокатчика. Шофёр грузовика среагировал мгновенно и ударил по тормозам сразу после того, как ощутил толчок в кузов.

Травмы оказались крайне тяжёлыми. Как рассказал источник агентства, левая нога пострадавшего была фактически полностью раздроблена.

Прибывшие на место происшествия медики собрали повреждённые фрагменты конечности в пакет. Их передадут хирургам, которые предпримут попытку сохранить ногу.