В Петербурге две лихачки на электросамокате сбили 7-летнего мальчика и скрылись

Вечером 5 июня у петербургского торгового центра «Прибалтийский» две несовершеннолетние девушки на электросамокате сбили 7-летнего мальчика, который гулял по пешеходной зоне с отцом. Сразу после наезда виновницы скрылись, прокричав на возмущение отца «Где хотим, там и ездим».

В Петербурге подростки на самокате сбили 7-летнего ребёнка. Фото © 78.ru

«Навстречу неслись две девушки-подростка на одном самокате и сбили его. Он упал на асфальт, разбил голову, лицо и руки», — рассказала в беседе с 78.ru мама пострадавшего Галина.

Семья сразу вызвала скорую и полицию. Ребёнка госпитализировали с рваной раной головы и множественными ссадинами, в больнице наложили швы, сотрясения мозга не зафиксировали. Сейчас мальчик чувствует себя лучше, но каждый день ездит на перевязку, швы должны снять через неделю.

Ранее в подмосковном Щёлкове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката. На нём одновременно передвигались трое несовершеннолетних: 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.