28 мая, 08:02

В Новосибирске ребёнок ударил 90-летнюю бабушку самокатом по голове

Инцидент случился в Советском районе, на территории Академгородка. По предварительным данным, у пенсионерки диагностировали сотрясение мозга.

Сразу после нападения мальчик скрылся. Очевидцы утверждают, что у пожилой женщины открылось сильное кровотечение. Прохожие не остались в стороне: они вызвали бригаду медиков и правоохранителей, а также самостоятельно разыскали и задержали убежавшего нарушителя.

Сейчас действиям юного фигуранта дают оценку сотрудники полиции. Они инициировали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Тем временем соседи характеризуют несовершеннолетнего крайне негативно. По его словам, он регулярно терроризирует жителей окрестных домов. В списке проступков упоминается порча автомобилей, поломка чужих игрушек и физические нападения на людей.

Никита Никонов
