В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринговые самокаты

В подмосковном Солнечногорске запретили арендные электросамокаты. Ограничение действует на территории всего городского округа, указано в постановлении администрации.

Теперь жителям и гостям нельзя пользоваться кикшерингом в пределах муниципалитета. Под запрет также попала парковка арендных средств индивидуальной мобильности. Власти рассчитывают, что мера поможет снизить риски для пешеходов и упорядочить движение на улицах.

А вот в Люберцах, Раменском и Котельниках прокат электросамокатов могут снова разрешить. С местными администрациями заключат соответствующие соглашения.