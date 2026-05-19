В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринговые самокаты
Электросамокаты. Обложка © Life.ru
В подмосковном Солнечногорске запретили арендные электросамокаты. Ограничение действует на территории всего городского округа, указано в постановлении администрации.
Теперь жителям и гостям нельзя пользоваться кикшерингом в пределах муниципалитета. Под запрет также попала парковка арендных средств индивидуальной мобильности. Власти рассчитывают, что мера поможет снизить риски для пешеходов и упорядочить движение на улицах.
А вот в Люберцах, Раменском и Котельниках прокат электросамокатов могут снова разрешить. С местными администрациями заключат соответствующие соглашения.
