Прокат электросамокатов в трёх городах Подмосковья могут запустить снова

Прокат электросамокатов могут вернуть в Люберцы, Раменское и Котельники после того, как с местными администрациями заключат соответствующие соглашения. Такую информацию в беседе с Агентством «Москва» озвучила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

«В Люберцах сейчас соглашение на этапе подписания, и после этого будет возобновлена работа. В Раменском то же самое – ждут список парковок от администрации, чтобы закрепить их в соглашении. И, скорее всего, будет подписано соглашение. Также в Котельниках – сейчас соглашение, предложенное муниципалитетом, находится у операторов, они должны его посмотреть, согласовать и тоже выйти на подписание», — ответила она.

Эрдман подчеркнула, что ни о каком масштабном запрете речи не идёт. Она также прокомментировала непростую ситуацию с Лобней, где власти выдвинули, по её мнению, не вполне взвешенные требования. При этом перебрасывать освободившиеся самокаты в другие районы области сервисы пока не планируют.

Напомним, что власти Лобни запретили на территории округа сервисы краткосрочной аренды электросамокатов. В документе указано, что работа операторов, предоставляющих в прокат средства индивидуальной мобильности, прекращается. Причиной названа забота о поддержании порядка и безопасности жителей. Ранее аналогичные меры уже ввели в Люберцах, Котельниках и Раменском.