В крупном подмосковном городе запретили электросамокаты
Администрация подмосковной Лобни запретила аренду электросамокатов в городе
В подмосковном городе Лобня запретили аренду электросамокатов. Это следует из постановления на сайте администрации.
Согласно тексту документа, на территории округа прекращается работа операторов, предоставляющих в аренду средства индивидуальной мобильности. Речь идет о сервисах краткосрочного проката.
Причиной такого шага стала забота о порядке и безопасности. Ранее аналогичные ограничительные меры уже начали действовать в других муниципалитетах региона. В этом списке значатся Люберцы, Котельники и Раменское.
Глава Люберец Владимир Волков пояснял логику подобных решений. По его словам, они необходимы для обеспечения защиты граждан и наведения порядка с хаотичной парковкой двухколёсного транспорта.
Ранее в России запретили проносить электросамокаты на стадионы. Под ограничения попали и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).
