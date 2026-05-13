В крупном подмосковном городе запретили электросамокаты

В подмосковном городе Лобня запретили аренду электросамокатов. Это следует из постановления на сайте администрации.

Согласно тексту документа, на территории округа прекращается работа операторов, предоставляющих в аренду средства индивидуальной мобильности. Речь идет о сервисах краткосрочного проката.

Причиной такого шага стала забота о порядке и безопасности. Ранее аналогичные ограничительные меры уже начали действовать в других муниципалитетах региона. В этом списке значатся Люберцы, Котельники и Раменское.

Глава Люберец Владимир Волков пояснял логику подобных решений. По его словам, они необходимы для обеспечения защиты граждан и наведения порядка с хаотичной парковкой двухколёсного транспорта.

Ранее в России запретили проносить электросамокаты на стадионы. Под ограничения попали и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).