«Две руки, две ноги, пользуйся»: Водонаева призналась в ненависти к электросамокатчикам

Телеведущая Алёна Водонаева назвала электросамокаты транспортом для «имбецилов». Такое заявление она сделала в интервью.

По словам артистки, несколько лет назад её сына сбила пьяная женщина на электросамокате. Мальчик отделался ушибом, но тот случай заставил ведущую серьёзно задуматься о безопасности.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Водонаева заявила, что её беспокоят «камикадзе», которые с наступлением тепла выезжают на дороги и тротуары больших городов, а исчезают только с появлением снега. Она недоумевает, в какой момент разрешили управлять транспортным средством в зонах, где ходят пешеходы.

Телеведущая провела чёткую границу между обычными самокатами и их электрическими версиями. Классический самокат, по её мнению, хотя бы частично контролируется телом человека.

«Ты отталкиваешься ногой, ты своим телом контролируешь процесс», — пояснила она в беседе с kp.ru.

С электросамокатами, считает Водонаева, ситуация иная: человек просто встаёт и едет, не контролируя ничего, на огромной скорости. Они выезжают на проезжую часть, подставляя автомобилистов.

«Тебе Бог дал две ноги, две руки, пользуйся ногами по назначению», — резюмировала ведущая.

Life.ru рассказывал, что продажи электросамокатов в России с января подскочили в пять раз — на 400 процентов. Главными драйверами спроса стали обеспеченные бизнесмены, которые всё чаще оставляют престижные иномарки в гаражах и пересаживаются на двухколёсный транспорт ради манёвренности в городских пробках. В приоритете у покупателей — американо-китайские модели ценой от 250 до 300 тысяч рублей, рассказали продавцы.