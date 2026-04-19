Пробки победили статус: Российские бизнесмены меняют элитные авто на самокаты

Российские бизнесмены всё чаще пересаживаются с дорогих машин на электросамокаты. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на продавцов. По их словам, с января продажи выросли в пять раз (на 400%).

Покупателями всё чаще становятся солидные обеспеченные мужчины, которые готовы оставить дорогие иномарки ради удобства и отсутствия пробок. Они выбирают американо-китайские модели за 250–300 тысяч рублей. Такие самокаты разгоняются до 50–80 км/ч и проезжают без подзарядки около 140 км. Также популярны более простые модели за 100–150 тысяч рублей (до 50 км/ч).

Продавцы рассказывают, что один мужчина купил самокат вместо машины, чтобы ездить на нём на рыбалку. Другим нужен самокат, чтобы от лифта до места на подземной парковке добираться. Некоторые берут его как подарок жене — чтобы она гоняла в магазины или за детьми в садик и школу.

Средний покупатель — обеспеченный мужчина 30–40 лет. В сети «АТОЛ» добавили, что в этом году средняя цена на электросамокаты упала на 7% — до 22 102 рублей.

Раньше президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над тем, как ограничить передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Это поручение появилось на сайте Кремля по итогам заседания Совета по правам человека. Согласно документу, Минтранс вместе с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета должны предложить, как лучше законодательно регулировать использование таких средств — включая и электровелосипеды.