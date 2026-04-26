Электросамокаты и дроны под запретом: В России приняли новые правила для болельщиков на стадионах

В России изменили поведения зрителей на спортивных соревнованиях, а также список запрещённых к проносу на стадион предметов изменили в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Документ вносит десятки правок в регламент, действующий с 2014 года. Базовые требования не тронули: по‑прежнему нельзя появляться пьяным, проносить опасные вещи или спекулировать билетами.

Главные нововведения — обязанность предоставлять личный транспорт для осмотра и запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (кроме кресел для маломобильных граждан). Также под ограничения попали беспилотники.

Помимо того, фанатам официально запретили взбираться на ограждения, осветительные приборы, несущие конструкции и даже деревья на территории стадиона. Напитки разрешены только в пластиковой таре до 0,5 литра, а общий объём жидкости на одного человека не должен превышать 1 литра.

Уточнили и правила для фан-сектора. Разрешённые размеры баннера без согласования — 2 на 1,5 метра. Если несколько полотен образуют единый рисунок, это сочтут нарушением. Кроме того, «туалетные комнаты» в документах переименовали в «санитарные узлы».