Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
22 апреля, 14:24

Болельщики дождутся? Стало известно, при каких условиях на российские стадионы вернётся пиво

Возвращение пива на российские стадионы возможно после обсуждений со всеми участниками процесса — органами здравоохранения, регулирования торговли и общественной безопасности. Об этом Life.ru заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По её словам, на прошедшей пресс-конференции говорилось в том числе о диверсификации каналов сбыта отечественного пенного и гастрабарах как способах развития культуры потребления этого напитка в РФ.

Елена Саратцева — о возвращении пива на российские стадионы. Видео © Life.ru

«Если говорить о диверсификации каналов и возможностей на стадионах, то мы вместе с регуляторами будем подходить к этому вопросу в тот момент, когда все участники процесса <...> будут готовы обеспечивать и безопасность, и умеренное потребление, и доступность пива в местах проведения спортивных массовых мероприятий», — сказала она.

При этом уже сегодня многие болельщики собираются в спортбарах, чтобы смотреть матчи и выпить пива. Текущая деятельность Роскачества будет направлена на диверсификацию каналов сбыта. Оно будет настаивать на расширении ассортимента российсокго пенного в таких заведениях.

Минздрав заблокировал возврат пива на стадионы РПЛ, заявил депутат Свищев
Ранее бывший министр спорта Павел Колобков поддержал идею вернуть пиво на российские стадионы. По его мнению, запрет носит искусственный характер и никак не связан с борьбой с алкоголизмом. При этом проблема не в самом напитке, а в формате его потребления.

Стадион «Лужники» в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDREY-SHA74

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Роскачество
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar