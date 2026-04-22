Болельщики дождутся? Стало известно, при каких условиях на российские стадионы вернётся пиво

Возвращение пива на российские стадионы возможно после обсуждений со всеми участниками процесса — органами здравоохранения, регулирования торговли и общественной безопасности. Об этом Life.ru заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По её словам, на прошедшей пресс-конференции говорилось в том числе о диверсификации каналов сбыта отечественного пенного и гастрабарах как способах развития культуры потребления этого напитка в РФ.

«Если говорить о диверсификации каналов и возможностей на стадионах, то мы вместе с регуляторами будем подходить к этому вопросу в тот момент, когда все участники процесса <...> будут готовы обеспечивать и безопасность, и умеренное потребление, и доступность пива в местах проведения спортивных массовых мероприятий», — сказала она.

При этом уже сегодня многие болельщики собираются в спортбарах, чтобы смотреть матчи и выпить пива. Текущая деятельность Роскачества будет направлена на диверсификацию каналов сбыта. Оно будет настаивать на расширении ассортимента российсокго пенного в таких заведениях.

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков поддержал идею вернуть пиво на российские стадионы. По его мнению, запрет носит искусственный характер и никак не связан с борьбой с алкоголизмом. При этом проблема не в самом напитке, а в формате его потребления.