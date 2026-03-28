Минздрав заблокировал возврат пива на стадионы РПЛ, заявил депутат Свищев
Запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу в ближайшее время не снимут. Инициативу заблокировало Министерство здравоохранения, заявил «Спорт-Экспрессу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества», — отметил парламентарий.
Продажа пива на российских стадионах была запрещена в 2005 году на фоне волны беспорядков с участием футбольных фанатов. Среди громких инцидентов тех лет — столкновения болельщиков на матче ЦСКА — «Спартак» в 1997 году, конфликт между спартаковскими фанатами и ОМОНом в Раменском в 1999-м, а также массовые погромы на Манежной площади в Москве после поражения сборной России от Японии в 2002 году. За всё время действия запрета пиво на стадионах разрешали только трижды: на Кубке конфедераций — 2017, чемпионате мира — 2018 и Евро-2020.
Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с Life.ru назвал запрет на продажу пива на стадионах популистской мерой, не приносящей реальной пользы. Парламентарий напомнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года продажа алкоголя была разрешена, однако никакого роста потребления не зафиксировали. По его словам, нация «не спивается» от двух пластиковых стаканов, выпитых в перерыве матча.
