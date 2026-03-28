Минздрав заблокировал возврат пива на стадионы РПЛ, заявил депутат Свищев

Запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу в ближайшее время не снимут. Инициативу заблокировало Министерство здравоохранения, заявил «Спорт-Экспрессу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества», — отметил парламентарий.

Продажа пива на российских стадионах была запрещена в 2005 году на фоне волны беспорядков с участием футбольных фанатов. Среди громких инцидентов тех лет — столкновения болельщиков на матче ЦСКА — «Спартак» в 1997 году, конфликт между спартаковскими фанатами и ОМОНом в Раменском в 1999-м, а также массовые погромы на Манежной площади в Москве после поражения сборной России от Японии в 2002 году. За всё время действия запрета пиво на стадионах разрешали только трижды: на Кубке конфедераций — 2017, чемпионате мира — 2018 и Евро-2020.