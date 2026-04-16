«Надо доверять людям»: Экс-министр спорта Колобков призвал вернуть пиво на стадионы

Бывший министр спорта Павел Колобков поддержал идею вернуть продажу пива на спортивных аренах. Он считает текущий запрет искусственным и не связанным с реальной борьбой с алкоголизмом. По его мнению, ключевой вопрос — не в самом напитке, а в формате потребления.

Колобков пояснил, что запрет на продажу пива не решает проблему алкоголизации страны. Главное — организовать процесс так, чтобы люди вели себя культурно.

«Почему не продавать пиво в перерыве между таймами? Надо людям доверять, а не ограничивать», — сказал Колобков в интервью RT.

Экс-министр вспомнил советский опыт — на матчах по хоккею с мячом в Красноярске и Иркутске болельщики понемногу выпивали на трибунах. Это помогало согреться, но никто не хулиганил и не дрался. Сейчас, по его словам, стадионы построили, алкоголь не продают, да и зрителей почти нет.

Колобков добавил — за один перерыв человек физически не сможет выпить столько пива, чтобы это создало проблему. Поэтому все запреты, по его мнению, основаны на ложных аргументах.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал запрет на реализацию пива на спортивных аренах популистским решением, которое не даёт реального эффекта. Парламентарий отметил, что во время чемпионата мира по футболу в 2018 году торговля алкоголем была разрешена, но значительного увеличения его потребления зафиксировано не было. По мнению политика, нация «не спивается» из-за пары пластиковых стаканов, выпитых в перерыве матча.