Аренда электросамокатов в России может стать доступна только с 18 лет

Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил в Министерство транспорта обращение с инициативой о введении запрета на использование электросамокатов несовершеннолетними. Об этом передаёт РБК.

Парламентарий привёл статистику: за девять месяцев 2025 года в России зафиксировано приблизительно 3 тысячи дорожных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно данным столичного главка МВД, в подавляющем большинстве таких происшествий пострадавшими оказываются дети и подростки. При этом за первое полугодие предыдущего года на арендные устройства пришлось от 53,6% до 54% всех ДТП с участием СИМ.

В связи с этим депутат предложил «установить полный запрет использования СИМ несовершеннолетними». Также он считает необходимым обязать операторов проката проверять возраст пользователей, поставить все средства индивидуальной мобильности на государственный учёт и снабдить их номерными регистрационными знаками.

Раньше президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над тем, как ограничить передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Это поручение появилось на сайте Кремля по итогам заседания Совета по правам человека. Согласно документу, Минтранс вместе с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета должны предложить, как лучше законодательно регулировать использование таких средств — включая и электровелосипеды.