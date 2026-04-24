Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 19:09

Аренда электросамокатов в России может стать доступна только с 18 лет

Депутат Аксененко предложил ввести полный запрет СИМ для лиц младше 18 лет

Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил в Министерство транспорта обращение с инициативой о введении запрета на использование электросамокатов несовершеннолетними. Об этом передаёт РБК.

Парламентарий привёл статистику: за девять месяцев 2025 года в России зафиксировано приблизительно 3 тысячи дорожных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно данным столичного главка МВД, в подавляющем большинстве таких происшествий пострадавшими оказываются дети и подростки. При этом за первое полугодие предыдущего года на арендные устройства пришлось от 53,6% до 54% всех ДТП с участием СИМ.

В связи с этим депутат предложил «установить полный запрет использования СИМ несовершеннолетними». Также он считает необходимым обязать операторов проката проверять возраст пользователей, поставить все средства индивидуальной мобильности на государственный учёт и снабдить их номерными регистрационными знаками.

Депутат Бундестага упал с электросамоката и сломал плечо, объезжая пробки
Депутат Бундестага упал с электросамоката и сломал плечо, объезжая пробки

Раньше президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над тем, как ограничить передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Это поручение появилось на сайте Кремля по итогам заседания Совета по правам человека. Согласно документу, Минтранс вместе с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета должны предложить, как лучше законодательно регулировать использование таких средств — включая и электровелосипеды.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar