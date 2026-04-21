Депутат Бундестага упал с электросамоката и сломал плечо, объезжая пробки

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Армин Лашет (ХДС) получил перелом плеча, когда упал с электросамоката по дороге на работу. Об этом сообщила телерадиокомпания RTL со ссылкой на самого чиновника.

Лашета уже отпустили из больницы после оказанной медицинской помощи. Сейчас депутат восстанавливается дома и чувствует себя прекрасно. Политик не новичок в поездках на самокатах. Он регулярно пользуется своим «железным конём», чтобы не стоять в огромных пробках в Берлине и оперативно приезжать в Бундестаг.

Ранее Life.ru писал, что российские бизнесмены всё чаще пересаживаются с дорогих машин на электросамокаты. С января продажи выросли в пять раз (на 400%). Покупателями всё чаще становятся солидные обеспеченные мужчины, которые готовы оставить дорогие иномарки ради удобства и отсутствия пробок. Они выбирают американо-китайские модели за 250–300 тысяч рублей. Такие самокаты разгоняются до 50–80 км/ч и проезжают без подзарядки около 140 км.