Трое подростков на одном самокате попали под колёса легковушки в Щёлкове

В подмосковном Щёлкове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката, на котором одновременно передвигались трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, авария произошла около 16:45 на улице Широкой. Водитель автомобиля Toyota при повороте с главной дороги на второстепенную столкнулся с электросамокатом, на котором находились 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.

Трое подростков на одном самокате попали под колёса легковушки. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

В результате происшествия всех троих подростков доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи двоих отпустили домой, информация о состоянии третьего ребёнка уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Люберцах подросток, управлявший электросамокатом, совершил наезд на ребёнка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.