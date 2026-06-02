В Подольске временно приостановили прокат электросамокатов

В городском округе Подольск временно приостановили работу сервисов аренды электросамокатов. Решение касается деятельности кикшеринговых компаний и действует до заключения отдельных соглашений с местными властями. Соответствующее постановление подписал глава округа Григорий Артамонов. Документ опубликован на официальном сайте администрации.

«Приостановить деятельность кикшеринговых сервисов на территории Городского округа Подольск до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности на территории Городского округа Подольск Московской области и разработки соответствующих нормативно-правовых актов», — говорится в постановлении за подписью Артамонова.

При этом ограничения не затрагивают владельцев личных электросамокатов — запрет распространяется исключительно на коммерческие сервисы аренды.

Ранее аналогичные решения уже были приняты в ряде других муниципалитетов Московской области. Среди них — Люберцы, Котельники, Раменское, Лобня, Солнечногорск, Чехов.