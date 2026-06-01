В Чехове запретили аренду электросамокатов

Подмосковный Чехов стал очередным муниципалитетом, где вводят полный запрет на работу кикшеринговых компаний. Соответствующее постановление о запрете аренды электросамокатов опубликован на сайте администрации округа.

«Утвердить перечень зон запрета движения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории муниципального округа Чехов Московской области», — говорится в документе.

Согласно постановлению, запрет на движение средств индивидуальной мобильности распространяется на всю территорию муниципалитета, включая город и сельские населённые пункты. Инициатива принадлежит депутату Павлу Хлюпину, который несколько недель назад направил обращение председателю совета Галине Козиной. К призыву запретить кикшеринг привели жалобы жителей на опасную езду, хаотичную парковку, а также случаи ДТП с участием электросамокатов.

Список таких городов продолжает расти. Ранее в подмосковном Солнечногорске запретили арендные электросамокаты — ограничение действует на всей территории городского округа, включая парковку таких средств, говорится в постановлении администрации. Власти рассчитывают, что эта мера поможет снизить риски для пешеходов и навести порядок на улицах.