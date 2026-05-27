В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил ребёнка

В подмосковных Люберцах подросток, управлявший электросамокатом, совершил наезд на ребёнка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Информация о случившемся появилась в эфире одного из федеральных телеканалов. Пострадавшим оказался 4-летний ребёнок. У него различные травмы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Ранее Life.ru писал, что в Москве на улице Белореченская автомобиль сбил двух 15-летних девочек, которые двигались на одном электросамокате. Подростки госпитализированы. По предварительным данным, девочки пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства ДТП устанавливаются, ход проверки контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа столицы.