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Регион
13 июня, 13:05

Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Подмосковье

Обложка © Max / Подмосковная полиция

Обложка © Max / Подмосковная полиция

В подмосковном Одинцове КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате аварии погиб один человек, а 12 госпитализированы с различными травмами. Об инциденте сообщает МВД по региону.

«На 2-м километре автодороги Луцинского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси «Газель», — уточняется в тексте. Причины ДТП выясняются.

Сейчас инспекторы Госавтоинспекции работают на месте аварии для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки по факту смертельного ДТП будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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Татьяна Миссуми
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