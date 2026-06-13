Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Подмосковье

В подмосковном Одинцове КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате аварии погиб один человек, а 12 госпитализированы с различными травмами. Об инциденте сообщает МВД по региону.

«На 2-м километре автодороги Луцинского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси «Газель», — уточняется в тексте. Причины ДТП выясняются.

Сейчас инспекторы Госавтоинспекции работают на месте аварии для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки по факту смертельного ДТП будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в селе Рощино Приморского края погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. Ребёнок на полной скорости попал под колёса легкового автомобиля. Прокуратура контролирует расследование.