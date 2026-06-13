Подросток на мотоцикле погиб под колёсами легковушки в Приморье

В селе Рощино Приморского края погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. Ребёнок на полной скорости попал под колёса легкового автомобиля. Прокуратура контролирует расследование. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Вечером 12 июня 2026 года подросток, управляя мотоциклом Suzuki Bandit, двигался по ул. Ленинская в с. Рощино Красноармейского муниципального округа, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird под управлением 52-летнего водителя», — сказано в тексте. Правоохранители выясняют законность управления мотоцикла подростком.

Ранее сообщалось, что в Смоленске в результате ДТП с маршрутным автобусом госпитализированы три человека. В медицинские учреждения были доставлены мужчина 1970 года рождения с переломами рёбер и пневмотораксом, женщина 1960 года рождения с переломом лопатки, а также подросток 2009 года рождения с ушибом головного мозга.