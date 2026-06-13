Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фургоном в Саратовской области
Обложка © Max / Юрий Юрин
В Волжском районе Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой фургон. Об этом сообщил в Max начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин.
«В Волжском районе на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой газели», — говорится в тексте.
Госпитализированы две женщины и 18-летняя девушка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Венгрии в районе города Дьёр произошли две последовательные автомобильные аварии, в которых погибли восемь иностранных граждан — предположительно из Турции и Молдавии. Местная полиция связывает ДТП со сложной обстановкой на трассе М1 из-за дорожных работ.
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