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13 июня, 07:40

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фургоном в Саратовской области

Обложка © Max / Юрий Юрин

Обложка © Max / Юрий Юрин

В Волжском районе Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой фургон. Об этом сообщил в Max начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин.

«В Волжском районе на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой газели», — говорится в тексте.

Госпитализированы две женщины и 18-летняя девушка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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Ранее сообщалось, что на северо-западе Венгрии в районе города Дьёр произошли две последовательные автомобильные аварии, в которых погибли восемь иностранных граждан — предположительно из Турции и Молдавии. Местная полиция связывает ДТП со сложной обстановкой на трассе М1 из-за дорожных работ.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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