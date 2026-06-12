Восемь иностранцев погибли в двух ДТП за 40 минут в Венгрии

На северо-западе Венгрии в районе города Дьёр произошли две последовательные автомобильные аварии, в которых погибли восемь иностранных граждан — предположительно из Турции и Молдавии. Местная полиция связывает ДТП со сложной обстановкой на трассе М1 из-за дорожных работ.

Около 04:30 на 114-м км автобана М1 грузовик с турецкими номерами врезался в строительную технику — водитель погиб на месте. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Спустя 40 минут в километре от этого места столкнулись микроавтобус с молдавскими номерами и грузовик. В микроавтобусе находились девять человек: семеро погибли на месте, двое получили тяжёлые травмы. Все жертвы — взрослые мужчины.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр потребовал от полиции и местных властей немедленно отчитаться о ситуации с безопасностью на трассе М1 в районе Дьёра.