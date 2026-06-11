Сын экс-премьера Италии Берлускони попал в серьёзное ДТП под Миланом

Сын бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони — Пьер Сильвио Берлускони — попал в серьёзное ДТП. Как передаёт Il Messaggero, инцидент произошёл на участке дороги между Виллантой и Аркоре.

57-летний наследник экс-премьера направлялся домой из своего офиса в Колоньо-Монцезе. Его автомобиль, двигавшийся в составе колонны, был внезапно протаранен встречной машиной, вылетевшей на полосу движения. Удар был настолько сильным, что передняя часть автомобиля Берлускони оказалась смятой, а все системы безопасности, включая подушки, сработали.

Сам Пьер Сильвио Берлускони отделался незначительными ушибами, его здоровью ничего не угрожает, и, по имеющимся данным, это происшествие не повлияет на его запланированные мероприятия.

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