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Регион
10 июня, 17:21

Среди погибших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге есть ребёнок

Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

Маленький ребёнок и трое взрослых погибли в страшной аварии с автобусом в центре Екатеринбурга. Предварительно, пострадали минимум 10 человек — среди них пассажиры и пешеходы, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам», — написал он.

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Водитель сначала врезался в легковушку, после чего автобус вылетел на людей. Затем маршрутка протаранила храм Большой Златоуст. Район оцепили, движение в центре временно перекрыто, на месте работают спасатели, медики, сотрудники ГИБДД и следователи.

В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых, а также выясняет, почему автобус оказался на пешеходной зоне.

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Николь Вербер
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