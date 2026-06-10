Среди погибших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге есть ребёнок

Маленький ребёнок и трое взрослых погибли в страшной аварии с автобусом в центре Екатеринбурга. Предварительно, пострадали минимум 10 человек — среди них пассажиры и пешеходы, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам», — написал он.

Водитель сначала врезался в легковушку, после чего автобус вылетел на людей. Затем маршрутка протаранила храм Большой Златоуст. Район оцепили, движение в центре временно перекрыто, на месте работают спасатели, медики, сотрудники ГИБДД и следователи.

В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых, а также выясняет, почему автобус оказался на пешеходной зоне.