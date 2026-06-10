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10 июня, 14:39

Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины во дворе на западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На западе Москвы машина насмерть сбила шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в районе Очаково-Матвеевское, на Староволынской улице. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры Москвы, водитель ехал на автомобиле по дворовой территории и совершил наезд на ребёнка. Мальчик погиб на месте, его обнаружили с тяжёлой травмой головы.

На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям водителя.

ДТП с двумя легковушками произошло в Ленобласти, среди жертв — двое детей
ДТП с двумя легковушками произошло в Ленобласти, среди жертв — двое детей

Ранее Life.ru писал, что в Саратове пятилетняя девочка погибла в ДТП, ещё три ребёнка пострадали. Лоб в лоб сошлись «Тойота» и УАЗ.

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Полина Никифорова
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