Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины во дворе на западе Москвы

На западе Москвы машина насмерть сбила шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в районе Очаково-Матвеевское, на Староволынской улице. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры Москвы, водитель ехал на автомобиле по дворовой территории и совершил наезд на ребёнка. Мальчик погиб на месте, его обнаружили с тяжёлой травмой головы.

На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям водителя.

Ранее Life.ru писал, что в Саратове пятилетняя девочка погибла в ДТП, ещё три ребёнка пострадали. Лоб в лоб сошлись «Тойота» и УАЗ.