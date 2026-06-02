2 июня, 15:05

ДТП с двумя легковушками произошло в Ленобласти, среди жертв — двое детей

Место ДТП с двумя легковушками в Ленинградской области. Обложка © 47.mchs.gov.ru

Серьёзное ДТП с двумя легковушками произошло на трассе А-114 в Тихвинском районе Ленинградской области. Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё двое взрослых пострадали.

«Поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi... Проводилась деблокировка погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Как добавили в ленинградском СК, у пострадавших диагностированы тяжёлые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее в Московской области произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями. Предварительно, водитель большегруза врезался в ещё четыре таких автомобиля, которые стояли перед железнодорожным переездов. Есть погибший, ещё один человек пострадал.

Матвей Константинов
