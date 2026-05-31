Один человек погиб в массовом ДТП с пятью грузовиками в Подмосковье

Крупная авария с пятью грузовиками произошла в городском округе Электросталь. ДТП случилось вечером на одном из участков трассы А-107, сообщает УМВД по Московской области.

По предварительным данным, около 19:10 на 117-м километре Московского малого кольца водитель грузовика врезался в четыре грузовые машины. В этот момент автомобили стояли перед железнодорожным переездом в попутном направлении.

В результате аварии водитель одного из грузовиков получил смертельные травмы и скончался на месте. Медики уточняют состояние пассажира, который пострадал в ДТП.

Ранее смертельная авария с участием грузового автомобиля произошла на трассе в Нижегородской области. Там легковая машина столкнулась с грузовиком. После лобового удара погибли две женщины, которые находились в салоне легковушки.