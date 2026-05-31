Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулём универсала Lada Largus выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Volvo под управлением 51-летнего мужчины. От полученных травм автоледи и её 48-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 93-м километре трассы А-107 ММК утром произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей и маршрутного автобуса — по предварительным данным ГУ МВД по Московской области, водитель «Тойоты» ехал по обочине, столкнулся с «Фордом», после чего его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Киа» и маршруткой, в результате чего автобус опрокинулся. Один пассажир автобуса погиб, ещё восемь человек обратились за медицинской помощью.