Один человек погиб и 8 пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье

В Подмосковье полиция выясняет обстоятельства массовой аварии на 93-м километре трассы А-107 ММК. ДТП произошло утром в Богородском городском округе с участием нескольких автомобилей и маршрутного автобуса. Детали сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» ехал по обочине и столкнулся с «Фордом», который двигался в том же направлении. После удара легковушку вынесло на встречную полосу. Там «Тойота» столкнулась с «Киа» и маршрутным автобусом. В результате маршрутка опрокинулась.

Один пассажир автобуса погиб. Ещё восемь человек обратились за медицинской помощью.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение

