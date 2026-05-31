31 мая, 05:18

Автобус с туристами сгорел на дороге в Анталью: 8 погибли, 33 пострадали

Обложка © İhlas Haber Ajansı

В турецкой провинции Денизли междугородний автобус попал в аварию. В результате ДТП погибли восемь человек, включая 9-месячного ребёнка. Ещё 30 пассажиров получили травмы.

Автобус следовал из города Измир в Анталью. ДТП произошло на автобане Денизли — Айдын у населённого пункта Саракёй, во время движения по трассе транспортное средство с туристами столкнулось с дорожным ограждением и загорелось. По словам других водителей, автобус мгновенно «превратился в огненный шар». Некоторые оказались заперты внутри. На место прибыли оперативные службы, которые потушили огонь и оказали помощь пострадавшим.

«Пострадавших доставили в больницы города на машинах скорой помощи», — говорится в публикации.

Всего в момент аварии в салоне находились 38 туристов и 3 сотрудников турфирмы. Обстоятельства происшествия выясняются. Автобус принадлежал компании Pamukkale Turizm.

Ранее четыре человека погибли при падении автобуса в овраг на востоке Турции, ещё 15 человек пострадали.

Андрей Бражников
